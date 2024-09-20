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В Ростове на ремонт львятника в зоопарке планируют выделить 70 миллионов рублей

В Ростове на ремонт львятника в зоопарке планируют выделить 70 миллионов рублей
На капитальный ремонт львятника в Ростовском-на-Дону зоопарке потратят 70 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 17 сентября.

Подрядчик будет не только заниматься восстановлением здания, где содержатся хищники, но и закупит все необходимое оборудование. В помещении проведут работы по обновлению вентиляции, освещения, отопления, водоснабжения, канализации и установят видеонаблюдение.

Кроме того, подрядчик укрепит потолки. Пол частично сделают из дерева лиственницы, а частично — из плитки с утеплением. В помещениях для зоолога и смотровых залах обновят остекление. Обязательным условием является обеспечение шумоизоляции объекта.

На выполнение всех работ понадобится почти год: с 9 января по 22 декабря 2025 года. Средства на капитальный ремонт выделят из городского бюджета и бюджета зоопарка.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
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