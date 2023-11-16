В Ростове перевозчик потратит 15 миллионов рублей на ремонт двигателей автобусов

Фото: Rostov.ru.

В Ростове перевозчик потратит 15 миллионов рублей на ремонт двигателей общественного транспорта. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.Заказчиком выступает транспортное предприятие «Ростовпассажиртранс». В документах указано, что исполнителю предстоит обслуживать двигатели внутреннего сгорания (ДВС). В частности, марки «Камминс ISB6.7», ЯМЗ-536, «Мерседес OM906LA» и «Мерседес M906LAG». Все они используются в пассажирском общественном транспорте.От автомехаников требуется ремонтировать блок цилиндра, коленчатого и распределительного валов и шатунов двигателя. При необходимости подрядная организация должна провести диагностику, шлифовку, демонтаж или установку деталей и различных элементов двигателей. На ремонт дается не более 20 рабочих дней.Контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года. Оплачивать услуги «Ростовпассажиртранс» планирует из собственных средств.