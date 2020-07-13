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Жителей Ростова предупреждают о чрезвычайной пожароопасности

Жителей Ростова предупреждают о чрезвычайной пожароопасности

В Ростове-на-Дону в течении трёх дней ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ростовской области 15 июля.

Под угрозу попадают жители в северо-восточных и юго-восточных районов города.
- В период с 16-18 июля 2020 года чрезвычайная пожароопасность (5 класс), - отметили в Ростгидромете.

Спасатели просят дончан осторожно обращаться с огнём: не разводить костров, не бросать в лесах горящие спички и не затушенные окурки. Также в этот период не рекомендуют жечь камыш и сухую траву.

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