В Ростове на полгода перекроют проезд на 2-й Краснодарской

Фото: Rostov.ru.

В Ростове перекроют проезд по улице 2-й Краснодарской. Водители транспорта не смогут там проехать с 16 апреля.Речь идет об участках от улицы Меридианной до улицы Города Ле-Ман, от ЖК «Я» до улицы Малиновского и от переулка Ратного до улицы Сказочной по внутриквартальной территории. Проезд будет закрыт полгода, до 30 ноября.В этот же период ограничат движение машин и пешеходов по северной стороне 2-й Краснодарской: от остановки «2-я Краснодарская, 72» до бульвара Дружбы.Причиной временных неудобств станут работы по модернизации тепловой сети.