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В Ростове на полгода перекроют проезд на 2-й Краснодарской

В Ростове на полгода перекроют проезд на 2-й Краснодарской
В Ростове перекроют проезд по улице 2-й Краснодарской. Водители транспорта не смогут там проехать с 16 апреля.

Речь идет об участках от улицы Меридианной до улицы Города Ле-Ман, от ЖК «Я» до улицы Малиновского и от переулка Ратного до улицы Сказочной по внутриквартальной территории. Проезд будет закрыт полгода, до 30 ноября.

В этот же период ограничат движение машин и пешеходов по северной стороне 2-й Краснодарской: от остановки «2-я Краснодарская, 72» до бульвара Дружбы.

Причиной временных неудобств станут работы по модернизации тепловой сети.
Фото: Rostov.ru.
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