До весны ограничат движение транспорта по центральным улицам Ростова

Фото: Яндекс.Новости

В Ростове-на-Дону движение перекроют на улице Московской, 67/62. Причиной неудобств для автовладельцев станет строительство газопровода. Участок будет закрыт с 12 января по 17 февраля. Об этом сообщает департамент автодорог и автомобильного движения города.Кроме того, с 12 января по 30 апреля будет проводиться ремонт водопроводной сети по проспекту Соколова, 68. Движение транспорта ограничат на пересечениях с улицей Красноармейской (по северной стороне) и с улицей Лермонтовской.Проезд закроют на пересечении переулка Университетского с улицей Красноармейской (также по северной стороне) и в самом переулке Университетском в пределах домов № 125, 127 и 133.В этот же период движение ограничат на следующих участках:– по улице Каяни - от улицы Ченцова до улицы Налбандяна и по улице Налбандяна до улицы 2-я Линия и обратно до улицы Каяни;– от улицы Каяни до улицы 2-я Линия и по улице 2-я Линия до улицы Налбандяна (по улице Ченцова).