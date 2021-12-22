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До весны ограничат движение транспорта по центральным улицам Ростова

До весны ограничат движение транспорта по центральным улицам Ростова

В Ростове-на-Дону движение перекроют на улице Московской, 67/62. Причиной неудобств для автовладельцев станет строительство газопровода. Участок будет закрыт с 12 января по 17 февраля. Об этом сообщает департамент автодорог и автомобильного движения города.

Кроме того, с 12 января по 30 апреля будет проводиться ремонт водопроводной сети по проспекту Соколова, 68. Движение транспорта ограничат на пересечениях с улицей Красноармейской (по северной стороне) и с улицей Лермонтовской.

Проезд закроют на пересечении переулка Университетского с улицей Красноармейской (также по северной стороне) и в самом переулке Университетском в пределах домов № 125, 127 и 133.

В этот же период движение ограничат на следующих участках:

– по улице Каяни - от улицы Ченцова до улицы Налбандяна и по улице Налбандяна до улицы 2-я Линия и обратно до улицы Каяни;
– от улицы Каяни до улицы 2-я Линия и по улице 2-я Линия до улицы Налбандяна (по улице Ченцова).
Фото: Яндекс.Новости
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