В Ростове на площади 5-го Донского Корпуса в ноябре выделят полосу для автобусов
В Ростове-на-Дону на площади 5-го Донского Корпуса выделят полосу для автобусов. Об этом сообщает департамент транспорта.
Полосу для общественного транспорта организуют с 4 октября на площади 5-го Донского Корпуса. Речь идет об участке от переулка Доломановского до переулка Братского в восточном направлении.
Напомним, ранее городские власти сообщали, что выделенная полоса должна появиться с 7 октября. Однако сроки по каким-то причинам перенесли.