Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на площади 5-го Донского Корпуса в ноябре выделят полосу для автобусов

В Ростове на площади 5-го Донского Корпуса в ноябре выделят полосу для автобусов
В Ростове-на-Дону на площади 5-го Донского Корпуса выделят полосу для автобусов. Об этом сообщает департамент транспорта.

Полосу для общественного транспорта организуют с 4 октября на площади 5-го Донского Корпуса. Речь идет об участке от переулка Доломановского до переулка Братского в восточном направлении.

Напомним, ранее городские власти сообщали, что выделенная полоса должна появиться с 7 октября. Однако сроки по каким-то причинам перенесли.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.