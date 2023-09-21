В центре Ростова на три месяца ограничат движение транспорта

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В Ростове-на-Дону на три месяца ограничат движение транспорта. Информацию сообщили в городской администрации.Речь идет об участке дороги по улице Восточной от дома № 9 до Кировского проспекта. Меры приняли в связи с продолжением строительства нового ЖК на улицах Восточной, №№ 5, 7 и Красноармейской, №№ 226 и 228.Напомним, с 7 октября на площади 5-го Донского Корпуса появится полоса для автобусов. Маршрут проложат от Доломановского до Братского в восточном направлении.