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В Ростове на Пескова образовался кипящий гейзер из-за прорыва

В Ростове на Пескова образовался кипящий гейзер из-за прорыва
В Ростове-на-Дону на улице Пескова из-за прорыва образовался кипящий гейзер. Кадры с места аварии начали публиковать местные жители 16 мая в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, прорыв случился неподалеку от ТЭЦ. На территории прорвало гнилую трубу. Из-за коммунальной аварии дорогу заполонила горячая вода. Транспорт буквально проплывает по дороге. Есть риск получить гидроудар.

Водителям пока придется быть аккуратнее на участке. Рекомендуется искать объездные пути.
Фото: СоцСети
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