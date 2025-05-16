В Ростове на Пескова образовался кипящий гейзер из-за прорыва
В Ростове-на-Дону на улице Пескова из-за прорыва образовался кипящий гейзер. Кадры с места аварии начали публиковать местные жители 16 мая в соцсетях.
Как рассказали очевидцы, прорыв случился неподалеку от ТЭЦ. На территории прорвало гнилую трубу. Из-за коммунальной аварии дорогу заполонила горячая вода. Транспорт буквально проплывает по дороге. Есть риск получить гидроудар.
Водителям пока придется быть аккуратнее на участке. Рекомендуется искать объездные пути.