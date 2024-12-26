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В Ростове на Новый год синоптики обещают плюсовую температуру и гололед

В Ростове на Новый год синоптики обещают плюсовую температуру и гололед
В Ростове на Новый год ожидается плюсовая температура и гололед. О прогнозе с 31 декабря на 1 января информирует Donday со ссылкой на начальника ростовского гидрометцентра Елену Назарову.

По данным прогноза, существенных осадков не предвидится. Температура воздуха ночью опустится до -3...+2 градусов. Днем потеплеет от -2 до +3 градусов. Также возможен туман, гололед и усиление ветра.

Отметим, в период осадков следует быть аккуратнее на дорогах. Необходимо соблюдать правила ПДД.
Фото: Rostov.ru
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