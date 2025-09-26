Муниципалитеты Дона получат больше средств от НДФЛ с 2026 года

Фото: ЗС РО.

На 23-м заседании Законодательного Собрании Ростовской области седьмого созыва приняли поправки в закон о межбюджетных отношениях. Изменения в закон касались перераспределения отчислений от налога на доходы физических лиц в пользу местных бюджетов.Налог на доходы физических лиц является одним из основных доходных источников местных бюджетов и составляет порядка 55% собственных налоговых и неналоговых доходов муниципальных образований Ростовской области. В целях повышения самостоятельности органов местного самоуправления при исполнении муниципальных полномочий губернатор Ростовской области Юрий Борисович Слюсарь предложил принять поправки в закон, по которому увеличиваются отчисления в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц.- С 1 января 2026 года в бюджеты городских округов будет направляться не 10%, как в настоящий момент, а 15% налога, а отчисления в бюджеты районов вырастут с 10 до 20%. При этом также увеличивается норматив отчислений в сельские поселения - с 4 до 6% от той суммы, которая зачисляется в бюджеты муниципальных районов, - рассказал спикер донского парламента Александр Ищенко. - По предварительным оценкам, благодаря этому решению муниципальные образования в 2026 году получат дополнительно 7,7 миллиарда рублей.По мнению депутатов, эта мера увеличит доходы местных бюджетов и даст возможность органам местного самоуправления значительно увеличить расходы на первоочередные задачи, которые стоят перед территориями, а также позволит реализовывать долгосрочные программы развития и стимулировать рост доходов в муниципалитетах.Председатель Заксобрания Ростовской области подчеркнул, что это поворотное решение, принятое Юрием Борисовичем Слюсарем, которое четко показывает приоритеты правительства Ростовской области применительно к деятельности органов местного самоуправления.