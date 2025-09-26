Как делают лед в промышленных масштабах: секреты превращения воды в кристально чистый лёд

Фото: скриншот из видео

Лед окружает нас повсюду — в охлаждённых напитках, медицинском оборудовании, на рыбных рынках и в системах охлаждения заводов. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как производят лёд в таких больших объемах? От простой заморозки в холодильнике этот процесс сильно отличается. Для промышленного изготовления льда требуется сложное оборудование и тщательный контроль качества.Вода проходит несколько этапов подготовки, прежде чем превратиться в прозрачный и чистый лёд. Производство — это высокотехнологичный процесс, связанный с поддержанием определённых условий и параметров.В нашей регулярной рубрике «Своими глазами» мы подробно расскажем, как работает этот удивительный механизм по созданию льда в промышленных масштабах.