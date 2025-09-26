Новости
В Ростовской области двое мужчин погибли при пожарах

В Ростовской области при пожарах погибли двое мужчин. Происшествия случились 25 сентября. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС по региону.

Огонь разгорелся в Новошахтинске на улице Веселой, на площади пять квадратов. В доме нашли мертвым 48-летнего хозяина. Он скончался от отравления продуктами горения. На месте огонь потушили девять пожарных на трех автоцистернах.

В хуторе Александрове пламя вспыхнуло ночью. Соседи заметили огонь и вызвали спасателей. Они нашли погибшего, личность которого устанавливают. По словам людей, в последние годы в доме никто не проживал. Огонь потушили на площади восемь квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
