В Ростове загорелся грузовик после атаки дронов

Фото: Rostov.ru

В Ростове ночью после атаки БПЛА загорелся грузовик. Юрий Слюсарь рассказал о ночной атаке БПЛА на Ростовскую область. Инцидент произошел 26 сентября. Сообщается, что в результате атаки были повреждены фасад и остекление магазина в донской столице. Также были повреждены несколько автомобилей.Как уточнил глава Ростова Александр Скрябин, произошло возгорание грузовика. На месте работали экстренные службы, которые потушили пожар. Пострадавших нет.Отметим, что за ночь в Ростовской области отразили атаку 14 БПЛА. Кроме Ростова, беспилотники были перехвачены в Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах, а также в Таганроге.