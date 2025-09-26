Новости
В Ростове загорелся грузовик после атаки дронов

В Ростове ночью после атаки БПЛА загорелся грузовик. Юрий Слюсарь рассказал о ночной атаке БПЛА на Ростовскую область. Инцидент произошел 26 сентября. Сообщается, что в результате атаки были повреждены фасад и остекление магазина в донской столице. Также были повреждены несколько автомобилей.

Как уточнил глава Ростова Александр Скрябин, произошло возгорание грузовика. На месте работали экстренные службы, которые потушили пожар. Пострадавших нет.

Отметим, что за ночь в Ростовской области отразили атаку 14 БПЛА. Кроме Ростова, беспилотники были перехвачены в Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах, а также в Таганроге.
Фото: Rostov.ru
