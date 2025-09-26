В Ростовской области многодетные семьи смогут компенсировать обучение ребенка в любом регионе РФ

Фото: ЗС РО.

На 23-м заседании донского парламента депутаты приняли ряд поправок в областной закон о поддержке детства в Ростовской области. Так, расширяется круг получателей компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на оплату обучения в учебных заведениях.Одна из мер – компенсация в размере 50% стоимости обучения одного из детей в высшем или среднем специальном учебном заведении. Однако ранее компенсировать обучение можно было только в учебных заведениях донского региона.- Сегодня мы, идя навстречу пожеланиям родителей, уточняем формулировку закона и даем возможность многодетной семье получать компенсацию за обучение не только в Ростовской области, но и в любом другом регионе России, где ребенок будет учиться, – рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.Также расширяется круг получателей компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время такая компенсация выплачивается во время их пребывания в социальном учреждении, в семье опекуна, попечителя или в приёмной семье. Также компенсация предусмотрена и после достижения 18 лет на время учёбы (до 23 лет) или на период прохождения военной службы.Однако, если дети приобретают полную дееспособность до достижения совершеннолетия, например, в случае устройства на работу по трудовому договору, или если получают квартиру из специализированного жилищного фонда, то право на данную меру поддержки они теряют.- Мы считаем, что это неправильно, поэтому принято решение установить компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг и в этих случаях. Это будет справедливо, ведь даже если дети ведут самостоятельную жизнь и могут обеспечивать себя до 18 лет, они все равно ещё являются детьми и нуждаются в дополнительной защите и поддержке, - подчеркнул спикер донского парламента. - Изменения вступили в силу с 1 сентября. То есть за текущий месяц сентябрь компенсация будет выплачена.Кроме того, поправками в областной закон расширяются категории граждан, которые могут воспользоваться прокатом предметов первой необходимости для новорожденных. Мера поддержки действует с 1 января 2025 года. Ею пользуются молодые и студенческие семьи, а также одинокие матери.Теперь пунктами проката предметов первой необходимости для новорожденных смогут воспользоваться семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, а также семьи участников специальной военной операции.