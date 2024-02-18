В Ростове 19 февраля будет мокрый снег и гололед

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В Ростове 19 февраля ожидаются мокрый снег и гололед. Об этом сообщают специалисты «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».По прогнозам синоптиков, в понедельник небо затянет облаками. Ночью и утром стоит ждать выпадение мокрого снега, который будет налипать на проводах. На дорогах появится гололед. Также ожидается усиление ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -1…-3 градусов, а днем – до -1…+1 градуса.Следует быть внимательнее на дорогах в эти дни как водителям, так и пешеходам.