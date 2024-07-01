В Ростове на новой рабочей неделе будет жарко и солнечно

Фото: соцсети

В Ростове с 1 по 5 июля синоптики обещают жаркую и солнечную погоду. Прогнозом погоды поделились специалисты на сайте gismeteo.ru.В понедельник и вторник, 1 и 2 июля, днем столбики термометров покажут +35 градусов. В эти дни погода будет солнечной и без осадков. Ночью похолодает до +20.В среду и четверг, 3 и 4 июля, будет немного облачно, но так же жарко. Днем температура воздуха поднимется до +34 градусов, а ночью опустится до +21.Последний рабочий день, 5 июля, станет самым жарким. Днем термометры покажут +36 градусов. А ночью они достигнут отметки +22 градуса.