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В Ростове на новой рабочей неделе будет жарко и солнечно

В Ростове на новой рабочей неделе будет жарко и солнечно
В Ростове с 1 по 5 июля синоптики обещают жаркую и солнечную погоду. Прогнозом погоды поделились специалисты на сайте gismeteo.ru.

В понедельник и вторник, 1 и 2 июля, днем столбики термометров покажут +35 градусов. В эти дни погода будет солнечной и без осадков. Ночью похолодает до +20.

В среду и четверг, 3 и 4 июля, будет немного облачно, но так же жарко. Днем температура воздуха поднимется до +34 градусов, а ночью опустится до +21.

Последний рабочий день, 5 июля, станет самым жарким. Днем термометры покажут +36 градусов. А ночью они достигнут отметки +22 градуса.
Фото: соцсети
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