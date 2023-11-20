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В Ростове на новой рабочей неделе ожидается мокрый снег

В Ростове на новой рабочей неделе ожидается мокрый снег
В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе выпадет снег. Актуальный прогноз с 20 по 24 ноября опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В понедельник столбики термометров днем достигнут +9 градусов, пойдет дождь. К вечеру ожидаются похолодание до 0 градусов и мокрый снег.

На следующий день температура воздуха опустится до +2 градусов. К вечеру столбики термометров покажут -2 градуса.
В среду температура воздуха будет аналогичной, выпадет мокрый снег.

В четверг будет облачно, с прояснениями, температура воздуха достигнет +1 градуса. Столбики термометров к вечеру опустятся до 0 градусов.

К концу недели снова пойдет дождь. Столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Вечером похолодает до 0 градусов.
Фото: Rostov.ru
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