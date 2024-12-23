Новогодние ярмарки в ТЦ

Стендап-концерты и шоу

Фото: ростов.ру

В Ростове на новогодних каникулах можно посетить мероприятия на любой вкус. Самые интересные события города редакция Donday собрала в одной статье.Впереди 11 дней отдыха в честь Нового года. В связи с тем, что в 2025 году в Ростовской области было принято решение запретить массовые народные гуляния, возникает вопрос: «Где провести новогодние каникулы?» К счастью, организаторы мероприятий нашли решение этой проблемы.Чтобы в полной мере ощутить атмосферу новогодних праздников, стоит посетить праздничные ярмарки. В этом году они будут проходить не на улице, а в торговых центрах.С 7 декабря по 7 января в ТРК «Горизонт» будет работать масштабная ярмарка. Здесь можно будет познакомиться с различными брендами и попробовать разнообразные угощения, а также зарядиться праздничным настроением.С 13 декабря по 8 января в ТЦ «Мега» состоится новогодняя ярмарка. Здесь можно будет приобрести украшения для дома, уникальные игрушки и упаковать подарки для близких.С 1 по 7 января в креативном пространстве «Новая земля» пройдёт Рождественская ярмарка. Жители Ростова смогут насладиться уличной едой под музыку и посетить образовательные лекции.Ростов становится все более привлекательным местом для артистов.Так, 4 января в 19:00 в КСК «Экспресс» выступит Андрей Бебуришвили. Стоимость билетов варьируется от 1700 до 5700 рублей.Для тех, кто любит яркие шоу, подойдет мероприятие «Елка на воде» в Доме офицеров. Зрители увидят лазерное шоу, фонтаны и множество водных картин. Мероприятие состоится 6 и 7 января. Стоимость билетов — от 1200 до 2500 рублей.Еще одно интересное событие пройдёт в театре «Линии». Артисты подготовят концерт «Квартирник. 90-е» для тех, кто вырос в то время. Концерт состоится с 28 по 8 января. Цена билета — 1300 рублей.