Куда можно сходить в Ростове на новогодних праздниках

Фото: Rostov.ru.

В Ростове с середины декабря пройдут мероприятия, посвященные Новому году. Жители и гости города смогут найти развлечения по вкусу и насыщенно провести праздничные выходные.С 16 декабря детям будут показывать представление «Новые приключения Шуршиков или операция: «Спасти Новый год». Привести на него маленьких зрителей можно до 30 декабря в историческом парке «Россия - моя история».28 декабря состоится открытие главной городской елки в парке имени Горького. Праздник запланирован с 18 до 22 часов. Однако в администрации города уточнили, что посетить открытие елки можно только при условии, если к этой дате снимут ограничения на проведения культурно-массовых мероприятий.На следующий день по центральным улицам запустят новогодний трамвай. Второй год подряд в донской столице можно прокатиться на праздничном транспорте. Трамвай будет курсировать в рамках Центрального рынка и площади Театральной с 11 до 16 часов 29 и 30 декабря. В эти же дни с 18 до 22 часов на экране в парке Горького будут транслировать новогодние программы и поздравления.В канун Нового года, 31 декабря, с 11 до 14 часов пройдет акция «Остановка с Дедом Морозом». С 21 часа до 1 часа будет праздничная программа, посвященная встрече 2022 года.1 января начнется с новогоднего забега «Побегай 1 января». Он состоится с 11 до 12 часов. Принять участие могут все желающие. Старт запланирован от главной елки в парке Горького. На следующий день на ж/д вокзале в 9:40 отправится праздничный маршрут «Поезд Деда Мороза». А с 3 по 9 января в городе будет проходить анимационная программа.