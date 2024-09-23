В Ростове на Космонавтов провода ЛЭП повисли над тротуаром
В Ростове-на-Дону на Космонавтов провода ЛЭП повисли над тротуаром. Снимки горожане опубликовали в соцсетях 23 сентября.
Как сообщили местные жители, ЛЭП неподалеку от дома № 31Б находится в критическом состоянии. Провода повисли прямо перед пешеходным переходом. Пешеходы могут легко задеть их и пострадать.
- Мечта самокатчика, - иронично добавили пользователи в соцсетях.
Чтобы избежать несчастного случая, нужно убрать повисший провод. Ежедневно аварийный участок приходится обходить сотням людей.