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В Ростове на Космонавтов провода ЛЭП повисли над тротуаром

В Ростове на Космонавтов провода ЛЭП повисли над тротуаром
В Ростове-на-Дону на Космонавтов провода ЛЭП повисли над тротуаром. Снимки горожане опубликовали в соцсетях 23 сентября.

Как сообщили местные жители, ЛЭП неподалеку от дома № 31Б находится в критическом состоянии. Провода повисли прямо перед пешеходным переходом. Пешеходы могут легко задеть их и пострадать.

- Мечта самокатчика, - иронично добавили пользователи в соцсетях.

Чтобы избежать несчастного случая, нужно убрать повисший провод. Ежедневно аварийный участок приходится обходить сотням людей.
Фото: СоцСети
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