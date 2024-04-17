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В Ростове на Стачки провода ЛЭП повисли над головами пешеходов

В Ростове на Стачки провода ЛЭП повисли над головами пешеходов
В Ростове-на-Дону провода линий электропередач повисли над головами пешеходов. Об этом 17 апреля информацию сообщили местные жители в соцсетях.

По словам ростовчан, аварийные провода висят неподалеку от остановки «Стачки 223». На кадрах видно, что провод повис ниже пояса и об него легко можно споткнуться.

- Провод повис еще в период непогоды зимой, никто ситуацию до сих пор не исправил,- добавили ростовчане.

Не исключено, что пешеходы могут пострадать на участке. Особенно ситуация ухудшается в темное время суток.

Напомним, еще в середине декабря 2023 года на Ростовскую область обрушилась непогода. Ледяной дождь в сочетании с сильным ветром стал причиной падений десятков деревьев и столбов. Множество проводов оборвало. Трамваи и часть троллейбусов не выходили на маршруты.
Фото: СоцСети
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