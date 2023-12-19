В Ростове на Западном провода ЛЭП повисли над дорогой

Фото: Благоустройство

В Ростове провода ЛЭП повисли над проезжей частью на Западном. Снимки с места местные жители опубликовали на сайте Благоустройства 19 декабря.По словам очевидцев, электропровода висят прямо над проезжей частью на улице Портовой при повороте на Деревянко, 1. ЛЭП опустились к оживленной дороге, в любой момент их могут оборвать.Не исключено, что аварийная ситуация возникла из-за непогоды в донской столице. При проезде участка могут пострадать горожане.Чтобы избежать ЧП, провода необходимо убрать в ближайшее время. Жильцам неподалеку стоит обратиться в аварийные службы.