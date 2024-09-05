В Ростове на Стачки провода ЛЭП повисли над дорогой

Фото: Соцсети.

В Ростове на Стачки электропровода повисли над проезжей частью. Снимки с места жители опубликовали 4 сентября в соцсетях.Как сообщили очевидцы, провода оборвало на переходном мосту и неподалеку от него. На снимке видно, что один провод и вовсе упал там, где расчерчена «зебра». Люди переживают, что на участке ростовчане легко могут пострадать.Чтобы избежать происшествий, жители просят убрать провода с проезжей части. Каждый день на участке проходят сотни людей.