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В Ростове на Стачки провода ЛЭП повисли над дорогой

В Ростове на Стачки провода ЛЭП повисли над дорогой
В Ростове на Стачки электропровода повисли над проезжей частью. Снимки с места жители опубликовали 4 сентября в соцсетях.

Как сообщили очевидцы, провода оборвало на переходном мосту и неподалеку от него. На снимке видно, что один провод и вовсе упал там, где расчерчена «зебра». Люди переживают, что на участке ростовчане легко могут пострадать.

Чтобы избежать происшествий, жители просят убрать провода с проезжей части. Каждый день на участке проходят сотни людей.
Фото: Соцсети.
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