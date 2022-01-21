В Ростове на этой неделе ожидаются пасмурная погода и минусовая температура

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Ростовчан на этой неделе ожидают пасмурная погода и устойчивая минусовая температура. Подробным прогнозом в Ростове-на-Дону поделились в Росгидрометцентре.По прогнозу синоптиков, неделя в Ростове будет пасмурной. Только в четверг и пятницу на небе можно будет увидеть солнце, но температура воздуха при этом будет минусовой.В понедельник, 24 января, температура будет колебаться от -5 градусов ночью до -3 градусов днем. В течение дня будет идти снег. При этом во вторник столбики покажут -5 ночью и -1 днем. Осадки ожидаются в ночное время.Среда, 26 января, также обещает быть пасмурной, без осадков. Температура будет колебаться в пределах от -7 градусов ночью до -3 днем. В четверг в Ростове будет солнечно и морозно. Температура воздуха днем составит -5 градусов, ночью похолодает до -8.Последний рабочий день, 28 января, тоже порадует ростовчан солнцем. Ночью столбик термометра покажет -10 градусов, а днем температура составит -2 градуса.На протяжении всей рабочей недели сильного ветра не предвидится. На дорогах возможны снежные переносы, гололедица и туман.