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В Ростове на этой неделе ожидаются снег и минусовая температура

В Ростове на этой неделе ожидаются снег и минусовая температура
Снег и минусовая температура ожидают жителей донской столицы на этой неделе. Об этом сообщает Ростовгидрометцентр.

Так, в понедельник, 18 февраля, в Ростове будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха днем составит +1 градус. Ветер северный, 5 метров в секунду. Ночью похолодает до -5 градусов, во вторник столбики термометров покажут -1. Осадков не ожидается.

Днем в среду в донской столице ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит +2 градуса. В ночь на четверг ожидается понижение температуры, пойдет снег.

В четверг столбики снова покажут +3 градуса. Возможен дождь. В ночь на пятницу снова сильно похолодает, пойдет снег. Днем в пятницу при температуре -1 градус снег будет сменяться дождем, поэтому на дорогах возможно образование гололедицы.

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