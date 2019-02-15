В Ростове на этой неделе ожидаются снег и минусовая температура



Снег и минусовая температура ожидают жителей донской столицы на этой неделе. Об этом сообщает Ростовгидрометцентр.



Так, в понедельник, 18 февраля, в Ростове будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха днем составит +1 градус. Ветер северный, 5 метров в секунду. Ночью похолодает до -5 градусов, во вторник столбики термометров покажут -1. Осадков не ожидается.



Днем в среду в донской столице ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха составит +2 градуса. В ночь на четверг ожидается понижение температуры, пойдет снег.



В четверг столбики снова покажут +3 градуса. Возможен дождь. В ночь на пятницу снова сильно похолодает, пойдет снег. Днем в пятницу при температуре -1 градус снег будет сменяться дождем, поэтому на дорогах возможно образование гололедицы.