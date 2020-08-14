В Ростове-на-Дону зафиксировали рекордное количество зараженных COVID-19 за день

В донской столице зафиксирована еще одна вспышка коронавируса. По данным областного правительства к 17 августа, за сутки в регионе положительные тесты на коронавирус получили 127 человек. При этом большая часть, более 70%, - из Ростова (91 гражданин).В других городах и районах выявлено значительно меньше зараженных за день. По семь новых случаев обнаружено в Заветинском районе и Новошахтинске. Шесть человек заразились в Волгодонске, по три - в Азовском районе и Зверево. По два гражданина получили положительный тест на коронавирус в Аксайском, Ремонтненском и Родионово-Несветайском районах. По одному заболевшему зафиксировано в Миллеровском, Орловском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.Всего в Ростовской области число зараженных составляет 15 123. Скончались от коронавируса 288 дончан, в том числе один из них - за прошедший день.