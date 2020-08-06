Ростов стал лидером по количеству новых зараженных коронавирусом в области

Донская столица стала лидером по количеству заражений коронавирусом за сутки в области. Об этом рассказали в правительстве области.На 8 августа в Ростовской области коронавирусом заражены 129 человек. Из этого числа больше всего случаев выявлено в Ростове-на-Дону - 53. Меньше в Новочеркасске и Шахтах. Там по 10 и 9 новых инфицированных соответственно.Всего коронавирус выявили в 24 городах и районах региона. В Новошахтинске шесть, Батайске три, Таганроге три, Волгодонске два, Донецке один заболевший, в Каменск-Шахтинском тоже один, в Аксайском девять, в Азовском, Сальском по пять, в Заветинском, Мясниковском и Неклиновском по три зараженных, в Пролетарском три, в Константиновском два, Миллеровском два, Багаевском (1), Волгодонском (1), Дубовском (1), Кагальницком (1), Матвеево-Курганском (1), Целинском (1) районах.Общее число заболевших достигло 13 980 случаев. Жертвами инфекции в регионе стал 261 человек.