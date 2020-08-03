В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заболели 77 человек

В донской столице продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 77 человек. Всего в регионе за последние 24 часа выявили 129 инфицированных.Общее число заболевших на Дону достигло 13 593. С начала пандемии от коронавируса погибли 245 человек.Несмотря на рост числа заболевших, Ростовская область выходит из режима ограничений. На Дону работают парикмахерские и салоны красоты, СПА-центры, фитнес-залы, музеи, выставочные центры, все магазины, кинотеатры и летние веранды ресторанов.