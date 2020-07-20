Число заболевших коронавирусом на Дону увеличилось на 121

Фото: Aussiedlerbote.de

В Ростовской области ещё 121 человек заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 22 июля в региональном правительстве.По информации Роспотребнадзора, за всё время пандемии COVID-19 в донском регионе наличие вируса подтвердили у 11 778 человек.Напомним, Ростовская область находится на третьем этапе снятия ограничений. Несмотря на то, что в регионе продолжает расти число заболевших и увеличивается коэффициент распространения коронавируса, власти смягчают запреты. Так, с 20 июля открылись музеи, выставочные залы, клубы.