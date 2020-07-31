В Ростове-на-Дону за сутки выявили 54 инфицированных коронавирусом

Ростов продолжает лидировать среди городов с наибольшим количеством пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 54 человек. Еще 75 человек выявлены в других городах и районах области.По состоянию на 4 августа в регионе насчитывается уже 13 464 заболевших. С начала пандемии от вируса погибли 240 человек.Ростовская область выходит из режима карантинных мер. При этом на Дону до сих пор действует «масочный» режим. Ношение индивидуальных средств защиты в общественных местах – обязательное условие.