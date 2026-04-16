Ветеринары Ростова-на-Дону борются за жизнь пса с гигантской опухолью вместо морды

В приюте «Зоопомощь» Ростова-на-Дону разворачивается драматичная история спасения пса по кличке Вольт. Его обнаружили на одной из городских улиц 15 апреля. Собака была в крайне тяжелом состоянии: гигантская опухоль полностью деформировала его морду. Обеспокоенные прохожие не остались равнодушными и сообщили о животном волонтерам.Прибыв на место, специалисты приюта немедленно доставили Вольта в клинику для обследования. Рентгеновское исследование грудной клетки показало, что, к счастью, легкие чисты и метастазы отсутствуют. Опухоль на морде, хоть и огромная, не успела прорасти в кость. Однако это не единственная проблема: на половых органах пса также обнаружено новообразование, которое потребует оперативного вмешательства после полного обследования.Врачи пока не могут дать однозначных прогнозов. Шансы на успешное лечение зависят от того, поддается ли опухоль химиотерапии. Результаты анализов на раковые клетки, которые должны прояснить этот вопрос, ожидаются сначала через неделю, а затем — через три.Несмотря на тяжелое состояние, Вольт неплохо питается и получает необходимое лечение. Тем не менее, опухоль доставляет ему сильные страдания. Сотрудники приюта с тревогой отмечают, что пес постоянно пытается лапой снять новообразование, которое ему явно мешает. Для предотвращения самоповреждений уже заказан специальный воротник.Приют «Зоопомощь» призывает всех неравнодушных жителей помочь Вольту. Любая поддержка может оказаться решающей в борьбе за его жизнь.