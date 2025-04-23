Врачи из Ростовской области помогли псу с гигантской опухолью

Фото: приют Феникс

В Азове неравнодушные горожане не смогли пройти мимо беды и помогли собаке с крупным новообразованием. О тяжелой участи бездомного пса рассказывает портал DonDay со ссылкой на информацию, полученную от приюта «Феникс».Животное попало в приют после отлова, и увиденное сотрудниками повергло их в изумление. Опухоль была колоссальных размеров, ее вес достигал как минимум трех килограммов. Удивительно, как пес вообще мог передвигаться, неся на себе такую тяжесть. Собаку срочно доставили в ветеринарную лечебницу для детального обследования.По словам представителей приюта, ветеринары настоятельно рекомендовали незамедлительное хирургическое вмешательство. Перед операцией собаке провели комплекс диагностических процедур, которые выявили нарушения в работе мочевыделительной системы, вызванные опухолью.В начале текущей недели псу удалили огромную опухоль хирургическим путем. В ходе операции был взят образец ткани для гистологического анализа, чтобы выяснить характер новообразования. Результаты анализов показали, что опухоль оказалась доброкачественной.