Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчан ожидают прохладные и облачные выходные

Ростовчан ожидают прохладные и облачные выходные
В донской столице прогнозируют прохладные и облачные выходные. О погоде на ближайшие дни рассказали в Ростовском гидрометцентре.

Суббота, 24 октября, ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +19 градусов. Однако ночью температура сильно снизится, столбики термометров покажут до +11. Юго-западный ветер задует с силой пять метров в секунду. Ночью в городе прогнозируют небольшой дождь.

В воскресенье, 25 октября, погода будет практически такая же. Порывы западного ветра уменьшатся до четырех метров в секунду. Днем температура воздуха достигнет +20 градусов. Ночью ростовчан ожидает похолодание, температура понизится до +9.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.