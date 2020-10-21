Ростовчан ожидают прохладные и облачные выходные

В донской столице прогнозируют прохладные и облачные выходные. О погоде на ближайшие дни рассказали в Ростовском гидрометцентре.Суббота, 24 октября, ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +19 градусов. Однако ночью температура сильно снизится, столбики термометров покажут до +11. Юго-западный ветер задует с силой пять метров в секунду. Ночью в городе прогнозируют небольшой дождь.В воскресенье, 25 октября, погода будет практически такая же. Порывы западного ветра уменьшатся до четырех метров в секунду. Днем температура воздуха достигнет +20 градусов. Ночью ростовчан ожидает похолодание, температура понизится до +9.