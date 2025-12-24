Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в последнюю красивую дату 2025 года распишутся 143 пары. Сообщает портал DonDay.Как уточнили в региональном управлении ЗАГС, всего в области 25.12.2025 года зарегистрируют свои отношения 393 пары. Из них 143 пары в донской столице, в других городах области поженятся 42 пары, а в районах — 83.Некоторые отдали предпочтения именно этой дате, поскольку с точки зрения астрологии, именно в этот день церемония пройдёт с особой теплотой. А в совместной жизни молодожёны будут хорошо чувствовать друг друга и понимать даже без лишних слов.Тем не менее, многие выбрали эту дату из-за новогодних праздников. Ожидаются весёлые торжества, а впереди у них 12 дней отдыха.