В Новочеркасске после ЧП с аварийным домом возбудили уголовное дело

В Новочеркасске после обрушения кирпичной кладки в аварийном здании было возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось 12 февраля.

В аварийном доме на улице Юности обрушилась кирпичная кладка, расположенная в зоне карнизных плит и бетонных перемычек на четвертом этаже. 62 проживавших вывели экстренно из дома. Пострадавших нет.

Как уточнил глава Новочеркасска Павел Исаков, на месте введен режим ЧС. В настоящее время рассматриваются варианты переселения жильцов.

СУ СК по Ростовской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». Еще в 2024 году дом был признан аварийным и подлежал сносу из-за угрозы обрушения.
Фото: Павел Исаков
