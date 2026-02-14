Новости
В Ростовской области объявлена ракетная опасность 14 февраля

В Ростовской области объявлена ракетная опасность 14 февраля, информируют мониторинговые каналы.

Около 12:30 пришло уведомление об угрозе атаки ракет. Жителям стоит оставаться в помещениях и сохранять спокойствие.
Фото: Купол России
