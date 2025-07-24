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В Ростовской области в красивую дату 25.07.2025 поженятся 502 пары

В Ростовской области в красивую дату 25.07.2025 поженятся 502 пары
В Ростовской области в красивую дату 25.07.2025 запланировано проведение 502 свадебных торжеств. Об этом сообщает портал DonDay.

Наибольшее количество бракосочетаний ожидается в Ростове-на-Дону – 213 пар. В городах Батайске и Азове узами брака себя свяжут 28 и 22 пары.

В общей сложности, в городских поселениях области в этот день кольцами обменяются 146 пар, в то время как в районах – 143.

Выбор даты для свадьбы – важный момент для многих влюбленных. Они уделяют внимание каждой детали. Некоторые стремятся к эстетичному сочетанию цифр, другие ищут в них скрытый смысл. Поэтому большая часть будущих супругов предпочитает регистрировать свой брак в красивые даты.

В День семьи, любви и верности в Ростовской области поженились 212 пар.
Фото: нейросеть
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