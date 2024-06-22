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В Ростовской области в брак в красивую дату 26.06.2024 вступят 63 пары. Эту информацию сообщили в местном Управлении ЗАГС.Наибольшее количество желающих исполнить вальс Мендельсона собралось в столице области - 21 пара. Также в других городах региона - по 25 молодоженов, включая Таганрог - 15 пар и Волгодонск - 9 пар. В сельских районах области 17 будущих пар супругов обменяются кольцами.Всего 6 пар захотели обменяться кольцами в зеркальную дату 24.06.2024. Вероятно, это связано с тем, что дата выпала на рабочий день.Многие пары придают значение цифрам и тщательно выбирают дату свадьбы. Они верят, что это принесет радость и счастье в их будущую семейную жизнь. Для некоторых же это просто красивое число, которое запомнится гостям и самим молодоженам.