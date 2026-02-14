Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова со старинного дома отвалились фрагменты облицовки

В центре Ростова со старинного дома отвалились фрагменты облицовки
В центре Ростова со старинного дома отвалились фрагменты облицовки. Инцидент зафиксировали утром 14 февраля на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Пушкинской.

По словам очевидцев, огромные куски строительного материала упали прямо на оживленную улицу. К счастью, в этот момент мимо никто не проходил.

Пятиэтажному зданию уже почти сто лет, оно было построено в 1935 году. Со временем облицовка стала разрушаться. В любую непогоду она начинает осыпаться.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика