В центре Ростова со старинного дома отвалились фрагменты облицовки. Инцидент зафиксировали утром 14 февраля на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Пушкинской.По словам очевидцев, огромные куски строительного материала упали прямо на оживленную улицу. К счастью, в этот момент мимо никто не проходил.Пятиэтажному зданию уже почти сто лет, оно было построено в 1935 году. Со временем облицовка стала разрушаться. В любую непогоду она начинает осыпаться.