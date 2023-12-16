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В Ростовской области в красивую дату 23.12.23 поженятся 475 пар. Информацию об этом опубликовало правительство региона.В Ростове-на-Дону поженятся в этот день наибольшее количество пар - 211. В Батайске свадьбы сыграют 23 пары, а в Азове - 22.Среди сельских муниципальных образований в Неклиновском и Аксайском районах будет заключено максимальное количество браков.Начальник управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко рассказала, что только в Кировском ЗАГСе под марш Мендельсона пройдут 84 пары.Кроме того, с точки зрения астрологии 23 декабря 2023 года является одним из самых лучших дней для заключения брака. Поженившимся в этот день парам обещают долгосрочные и счастливые отношения.Всего в Ростовской области 27 тысяч пар поженились в этом году.