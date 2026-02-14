В Ростовской области в день все влюбленных распишутся больше 200 пар

Фото: Яндекс Карты

В Ростовской области в День всех влюбленных распишутся больше 200 пар. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на региональное управление ЗАГС.14 февраля по всей стране празднуют День святого Валентина — День всех влюбленных. По традиции пары дарят друг другу «валентинки» или еще какие-нибудь подарки. Некоторые пары предпочли в этот день узаконить отношения.В Ростове-на-Дону состоится свадьба 101 пары в День всех влюбленных. В других городах Ростовской области планируют заключить брак 60 пар, среди которых по 9 пар сыграют свадьбу в Батайске и Таганроге. В районах области состоится бракосочетание 56 пар.