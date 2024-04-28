В Ростове-на-Дону снова заработает пляж в парке «Дружба»

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На официальном сайте госзакупок появился новый тендер на поиск подрядчика. Власти ищут подрядчика, который будет обслуживать общественный пляж в Ростове-на-Дону по адресу: улица Капустина, 1/1А. Начальная стоимость контракта - около 1,9 миллиона рублей.Власти проведут подготовительные работы перед открытием пляжа. В задачи нового подрядчика будет входить очистка дна водоёма, установка спасательного поста и общественных туалетов.Отправить заявку на участие в тендере можно успеть до 6 мая 2024 года. Итоги тендера подведут 8 мая 2024 года.Отметим, что в 2023 году пляж «Дружба» не работал из-за того, что не нашли подрядчика, который мог привести территорию в порядок. Из-за этого парк не получил разрешение на открытие пляжа.