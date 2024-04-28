Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону снова заработает пляж в парке «Дружба»

В Ростове-на-Дону снова заработает пляж в парке «Дружба»
На официальном сайте госзакупок появился новый тендер на поиск подрядчика. Власти ищут подрядчика, который будет обслуживать общественный пляж в Ростове-на-Дону по адресу: улица Капустина, 1/1А. Начальная стоимость контракта - около 1,9 миллиона рублей.

Власти проведут подготовительные работы перед открытием пляжа. В задачи нового подрядчика будет входить очистка дна водоёма, установка спасательного поста и общественных туалетов.

Отправить заявку на участие в тендере можно успеть до 6 мая 2024 года. Итоги тендера подведут 8 мая 2024 года.

Отметим, что в 2023 году пляж «Дружба» не работал из-за того, что не нашли подрядчика, который мог привести территорию в порядок. Из-за этого парк не получил разрешение на открытие пляжа.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.