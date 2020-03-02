В Ростове на содержание пляжа «Дружба» выделили 2,6 млн рублей



Из бюджета Ростова-на-Дону на содержание пляжа «Дружба» выделили 2,6 миллиона рублей. Зоной отдыха займутся за два месяца до открытия купального сезона. Управление благоустройства Ворошиловского района ищет подрядчика на сайте госзакупок.



Согласно документации исполнитель контракта должен будет следить за пляжем на берегу реки Темерник в районе улиц Комарова/Капустина с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Во время купального сезона (1 июня – 1 октября) подрядчик должен обеспечить регулярный покос травы и сорняков, чистку урн, чистоту пляжа и обслуживание биотуалета.



Кроме того, необходимо нанять на работу на пляж старшего поста, двоих спасателей, медсестру и уборщика. Также исполнитель контракта должен будет позаботиться об актах о проведении очистки акватории пляжа, проб песка и проб для исследования качества воды.



Заявку на участие в конкурсе можно подать до 11 марта. Победителя определят на следующий день.