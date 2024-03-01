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Более 3 млн рублей потратят на содержание пляжа на Зеленом острове в Ростове

Более 3 млн рублей потратят на содержание пляжа на Зеленом острове в Ростове
Власти Ростова-на-Дону ищут подрядчика, который займется обслуживанием и содержанием пляжа на Зеленом острове. УЖКХ Пролетарского района города опубликовало соответствующий тендер на сайте госзакупок 29 февраля.

Накануне купального сезона исполнителю нужно будет провести дезинсекцию и дератизацию территории, очистить дно, провести анализ песка и воды. Кроме того, необходимо успеть поставить спасательный и пожарные щиты, соорудить пост и нанять двух специалистов. Помимо спасателей, в купальный сезон на месте будет дежурить медсестра. Их график работы — с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Тендер оценивают в 3,3 миллиона рублей. В стоимость входят расходы на зарплату персоналу и прочие траты. Деньги направят из городского бюджета.
Фото: DonDay.ru.
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