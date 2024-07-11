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В Ростове-на-Дону пропала без вести 40-летняя уроженка Саратова

В Ростове-на-Дону пропала без вести 40-летняя уроженка Саратова
В Ростове-на-Дону пропала без вести 40-летняя Ирина Аббясова из Саратова. С 10 июля о её местонахождении ничего не известно.

Ирина и её муж Евгений ехали из отпуска через Ростов. Из-за плохого самочувствия женщины они решили задержаться в городе на несколько дней. Однако в то утро Ирина ушла в неизвестном направлении. Когда она не вернулась поздним вечером и не отвечала на звонки, Евгений обратился за помощью в полицию. Позже к поискам подключились неравнодушные люди.

Ирина нормального телосложения, её рост составляет 168 сантиметров. Волосы у неё тёмные, глаза серо-зелёные.

В день исчезновения она была одета в сарафан в синий горошек.

Если вы видели эту женщину или знаете, где она может находиться, просим сообщить об этом по телефону: 8-917-30-94-394 (Евгений).
Фото: Евгений муж Ирины
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