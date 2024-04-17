В Ростове-на-Дону пропал 46-летний мужчина

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В Ростове без вести пропал 46-летний мужчина. Павел Журавлев последний раз выходил на связь 8 апреля. По словам отца, Павел уехал на заработки в Ростов-на-Дону в начале апреля и сообщил, что выйдет на работу 8 числа. После этого он перестал отвечать на звонки. Отец обратился в полицию.Павел имеет рост 167 см, худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Он мог быть одет в черную футболку и темно-синие спортивные штаны.Если у вас есть информация о его местонахождении, пожалуйста, обратитесь по номеру: 89001205654.