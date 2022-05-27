На Дону без вести пропал 43-летний мужчина

Фото: donday

В Ростовской области пропал без вести 43-летний мужчина. Павел Колесников не выходит на связь с родными с 28 мая.Павел живет с женой в хуторе Арпачин. Как сообщает donday.ru, ночью мужчина ушел из дома на улице Северной и пропал. Документы и мобильный телефон он с собой не взял. По словам родственницы пропавшего - Светланы, он не планировал никаких поездок или встреч. Найти его своими силами не получилось - Павла нет ни в станице Манычской (мужчина жил там раньше), ни у друзей.Рост пропавшего - примерно 175 сантиметров, телосложение худощавое. Павел сутулится. В последний раз его видели в черной майке и темно-синих джинсах.Если вам что-либо известно о местонахождении Павла Колесникова, сообщите Светлане по номеру телефона: +7-961-306-93-17.