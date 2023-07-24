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Житель Новочеркасска уехал в Азов на заработки и без вести пропал

Житель Новочеркасска уехал в Азов на заработки и без вести пропал
Дочь пропавшего мужчины рассказала, что 15 июня он уехал на заработки в Азов. Перед своим отъездом мужчина сообщил, что сможет подзаработать, собрав двигатель на «ГАЗель». Вернуться Геннадий должен был 16-17 июля.

Отец выходил на связь с родственниками, а 5 июля пропал. Тогда родные забили тревогу и написали заявление в полицию. Мужчина перенес операцию на позвоночнике и может нуждаться в медпомощи.

Геннадий Шуть ростом 170 сантиметров. У него темные волосы с сединой и карие глаза. В день исчезновения мог быть одет в темные спортивные штаны и красно-белую футболку. Хромает на левую ногу.

Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам: 8-904-348-13-58 (дочь) или 112.
Фото: DonDay
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