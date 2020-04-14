В Ростове-на-Дону продлили отопительный сезон
Отопительный сезон продлили в Ростове-на-Дону. Об этом 15 апреля сообщили в администрации города.
Ранее подачу тепло в дома планировалось прекратить 16 апреля, однако сейчас дату перенесли на 24-е число. Это связано с тем, что в области ожидается низкая температура и даже заморозки.
Отметим, что отопление могут отключить только в том случае, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов. В администрации сообщили, что в случае, если жильцы домов на общем собрании решат, что хотят завершить отопительный сезон раньше, они могут написать соответствующее заявление.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон продлят в Азове и Новочеркасске.