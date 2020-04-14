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В Ростове-на-Дону продлили отопительный сезон

В Ростове-на-Дону продлили отопительный сезон
Отопительный сезон продлили в Ростове-на-Дону. Об этом 15 апреля сообщили в администрации города.

Ранее подачу тепло в дома планировалось прекратить 16 апреля, однако сейчас дату перенесли на 24-е число. Это связано с тем, что в области ожидается низкая температура и даже заморозки.

Отметим, что отопление могут отключить только в том случае, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов. В администрации сообщили, что в случае, если жильцы домов на общем собрании решат, что хотят завершить отопительный сезон раньше, они могут написать соответствующее заявление.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон продлят в Азове и Новочеркасске.

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