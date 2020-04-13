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В Новочеркасске и Азове продлили отопительный сезон

В Новочеркасске и Азове продлили отопительный сезон
В двух городах Ростовской области продлили отопительный сезон. Об этом стало известно 15 апреля.

Тепло продолжат подавать в дома жителей Новочеркасска и Азова. Главы администраций приняли такое решение в связи с холодной погодой. Отопление должны отключать только тогда, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура превышает +8 градусов. Пока весной такие длительные потепления не наблюдались. Более того, в ближайшие дни в Ростовской области ожидаются заморозки, шквалистый ветер и в отдельных районах — мокрый снег.

Ранее в администрации Ростова-на-Дону, что планируемая дата отключения отопления — 16 апреля. Однако замминистра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов во время брифинга отметил, что в случае, если погода не улучшится, эти сроки сдвинут.

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